Пожары сухостоя на Харьковщине: в Балаклейском районе от огня спасли птицеферму

На Харьковщине спасатели продолжают бороться с пожарами на открытых территориях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сейчас в большинстве восточных регионов Украины, включая Харьковскую, преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим учащаются пожары в природных экосистемах, которые наносят значительные убытки природе и людям.

Так, 3 августа в 14:52 харьковским спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Высокополье Валковского района. Прибывшие на место спасатели установили, что на площади около 60 кв.м. горит сухая трава. Огонь быстро распространялся, поэтому существовала угроза распространения пламени на жилые дома. Однако данный пожар спасатели оперативно ликвидировали и тем самым уберегли их от огня.

Затем, 4 августа в 11:13 пожарным поступило сообщение о пожаре сухой травы и свалки за пределами села Морозовка на Балаклейщине. На момент прибытия пожарных из ближайших Савинцев пожар сухостоя распространился на площадь 2 га. Также горел мусорник на площади 300 кв.м.

В 12:16 пожар был локализован, в 12:34 - ликвидирован.

Бойцы ГСЧС спасли имущество ООО «ПТАХОКОМЛЕКС«Морозовка АГРО» ориентировочно на сумму 200 тысяч гривен.