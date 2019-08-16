 

Правоохранители искали взрывчатку в отелях и столовой: открыто уголовное дело

16 августа 2019 г. 10:15
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Информация о том, что в отелях на проспекте Гагарина, улице Сумской, площади Свободы, проспекте Независимости и столовой по улице Крымская находится взрывчатка поступила в полицию 15 августа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп территориальных отделов полиции, кинологи и взрывотехники. В ходе тщательного осмотра специалисты обследовали 5100 кв. метров помещений и 1870 кв. метров прилегающей территории объектов, эвакуировали 15 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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