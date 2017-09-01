Правоохранители нашли человека, стрелявшего в активиста "Східного корпуса" на Алексеевке - Ширяев

По словам лидера "Східного корпуса" Олега Ширяева, правоохранители уже установили личность человека, который стрелял в их активиста Игоря Пушкарева с позывным "Ножевик".

"Щодо Олексіївки там де було скоєно замах на нашого активіста Ігора Пушкарьова з позивним "Ножевик", зараз, як кажуть правоохоронці, вони знайшли ту людину, яка стріляла, але вони особистість цієї людини нам не розкривають. Звісно ми відстежуємо ситуацію, але знаємо тільки те, що вони провели ряд експертиз. Знайшли людину, але не розкривають хто це. Ми не ходили ні на які допити, не розкривають, " - отметил Ширяев.

Напомним, вечером 17 февраля 2017 года, на проспекте Победы произошел вооруженный конфликт между людьми в камуфляже. Как сообщали в СМИ, людьми в камуфляже оказались с одной стороны экс-бойцы спецбатальона "Донбасс", которые представляли собой охранное агентство, и полицейские с представителями партии "Национальный корпус" – с другой стороны, как минимум часть которых раньше входила в добробат "Східний корпус". В результате потасовки был ранен один человек.