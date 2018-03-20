Преступление и задержание

Детектив с кражей, ее оперативным раскрытием и задержанием подозреваемого в преступлении. На проспекте Гагарина злоумышленник успел вытащить у пожилого человека мобильный телефон, однако, кажется, сразу же пожалел об этом

Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Дмитрий Микрюков, ожидая маршрутный автобус, стал свидетелем ограбления пожилого мужчины. Сначала парень подумал, что это два приятеля, и младший из них поддерживает старшего по возрасту. Однако, внимательно присмотревшись, заметил, что молодой человек крадет из кармана телефон. Дмитрий схватил вора за руку и предложил вернуть украденную вещь, однако тот вырвался, бросил телефон на землю и побежал к подземному переходу метрополитена на станции проспект Гагарина.

Дмитрий Микрюков, курсант ХНУВД:

Ми вивели його з підземного переходу, та злочинець ще раз намагався втекти. Після чого ми надягнули на нього кайданки і направили разом з потерпілим до Основ'янського відділу поліції.

Как отметил курсант Дмитрий Микрюков он просто хотел помочь пожилому человеку, который был не в состоянии себя защитить, поэтому и стал преследовать преступника.

Николай Притула, патрульный полицейский:

Під час затримання нам повідомив один з чоловіків, які затримували, що він являється теж поліцейським. Що він являється теж курсантом Харківського національного університету внутрішніх справ, який же ж нам допоміг затримати даного злочинця. Після затримання чоловік та свідки прямо указали на цього невідомого чоловіка, якого ми затримали, що він скоїв крадіжку мобільного телефону.

Как оказалось, вор был ранее судим и находится под административным надзором. Также во время обыска при нем был найден нож. Дело занесено в Единый реестр досудебных расследований.