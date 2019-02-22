"ПриватБанк" обещает крупное вознаграждение за помощь в поиске преступников

"ПриватБанк" просит помощи в поимке неизвестных грабителей, которые сегодня ночью подорвали банкомат.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

По информации пресс-службы, охрана прибыла на место происшествия уже после того, как грабители скрылись на автомобиле. Сотрудники службы безопасности банка, а также следователи выясняют все обстоятельства случвшегося и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Кроме того, "ПриватБанка" назначил вознаграждение в размере 50 тысяч гривен тому, кто сообщит информацию, которая поможет установить личности и задержать злоумышленников.

Напомним, грабеж произошел сегодня около 3 часов ночи в помещении госпиталя на улице Врубеля,42А.