Проехаться на машине по пешеходному мосту за 250 гривен - развлечения по-харьковски

Водитель с пассажиром на этом любительском видео как раз переезжают пешеходный мост Влюбленных в сквере «Стрелка», едва минуя случайного прохожего. Поймать злоумышленников удалось благодаря работникам коммунальных служб, которые монтировали освещение к официальному открытию моста после реконструкции - объясняют в мэрии.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации горсовета:

Цей міст є пішохідним. Там не передбачено проїзду машин або іншої техніки, тільки спецтехніки, яка потрібна для чогось там, ремонту і так далі - тоді міст перекривають. Це просто хамство, невихованість. І дуже дивно, що якщо ви відео бачили, то вони там їхали зі спецсигналами. А коли вони опинилися на мосту, їх там заблокували наладчики цього освітлення.

Именно коммунальщики и вызвали копов. Однако никаких спецсигналов правоохранители у нарушителей не увидели, если бы они были, то это было бы отдельное нарушение, а за проезд в пешеходной зоне водителю выписали штраф - 250 гривен - сообщают в пресс-службе патрульной полиции.

Ангелина Дисская, офицер сектора пресс-службы:

Оперативно прибувши на виклик, патрульні виявили десь на середині мосту автомобіль «BMW», який зупинили небайдужі громадяни, на водія даного автомобіля було винесено адміністративну постанову за частиною 1 статті 122.

Так что это уже не первый подобный случай, городские власти обещают поставить у моста ограничители движения - каменные клумбы или бетонные полусферы. Сам мост после реконструкции официально обещают открыть уже завтра.