Пьяная женщина разбила 5 авто на парковке под Киевом

10 ноября 2019 г. 17:12
Источник: УНИАН
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В воскресенье, 10 ноября, в городе Боярка под Киевом произошло масштабное ДТП. Случилось оно не на оживленной дороге, а во дворе многоэтажного дома. Женщина за рулем Ford необычным образом освободила паркоместа, снеся с них 5 автомобилей.

Патрульные подозревают, что водитель села за руль после алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

ДТП случилось в 11:20 на улице Крещатик, 88. Автомобили владельцев стояли на размеченной парковке во дворе, когда в них влетел Ford. Часть машин развернуло, 5 транспортных средств получили повреждения. За рулем Ford была женщина с явными признаками алкогольного опьянения, но проходить тест на драгере она отказалась.

Женщину доставили в медицинское учреждение, но и там она не захотела общаться с врачами и сдавать анализы. На нее составили админпротокол по статье 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ford поместили на штрафплощадку.

 

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