В Харькове задержали военного, который угрожал своей жене гранатой

Сегодня полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой собственной жене.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 5 октября в 17:45 в полицию от женщины поступило сообщение о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.
Правоохранители выехали на место происшествия, также они ввели полицейскую операцию «Гром».
В 18:40 харьковчанина задержали.
Им оказался 43-летний военнослужащий.
Взрывоопасный предмет изъят.
Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Сейчас ведутся следственные действия.
Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.