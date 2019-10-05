В Харькове задержали военного, который угрожал своей жене гранатой

Сегодня полицейские задержали мужчину, угрожавшего гранатой собственной жене.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 5 октября в 17:45 в полицию от женщины поступило сообщение о том, что ее муж стоит под дверью дома и угрожает взорвать гранату.

Правоохранители выехали на место происшествия, также они ввели полицейскую операцию «Гром».

В 18:40 харьковчанина задержали.

Им оказался 43-летний военнослужащий.

Взрывоопасный предмет изъят.

Информация о происшествии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас ведутся следственные действия.

Выясняются все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.