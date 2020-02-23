Пьяный мужчина "заминировал" харьковский супермаркет

23 февраля 2020 г. 14:14
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В Харькове полицейские задержали мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании супермаркета в Индустриальном районе.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 22 февраля в 17:27 в полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на проспекте Московском  в одной из ячеек  камеры хранения находится взрывчатка.

Об указанном факте в полицию по телефону сообщил мужчина.

По указанному адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления.

В ходе осмотра места происшествия никаких взрывоопасных предметов или веществ правоохранители не обнаружили, эвакуация граждан не проводилась. 

В указанной мужчиной ячейке оказался кусок мяса.

Правоохранители обнаружили злоумышленника, который сделал ложное сообщение, по ориентировке во время отработки района. Им оказался 32-летний мужчина.

В качестве вещдока полицейские изъяли у нарушителя мобильный телефон.

Сейчас задержанный злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

 

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