Пытаясь спасти из горящего гаража свой автомобиль, мужчина получил ожоги

26 марта в 8:04 спасателям поступило сообщение о пожаре в Краснокутске.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, там на территории частного двора на ул. Мира, 89 горел гараж с автомобилем Daewoo Lanos внутри.

Возгорание заметил 25-летний хозяин, который бросился спасать свое авто, однако огонь на тот момент уже набрал значительную силу.

В результате попытки откатить машину подальше от гаража мужчина получил ожоги лица.

На автомобиле скорой помощи пострадавшего доставили в Краснокутскую центральную районную больницу.

Когда к месту происшествия прибыли спасатели, площадь пожара составила 30 кв.м.

Гараж горел полностью со всеми вещами, которые в нем хранились.

Огонь успел повредить багажник легковушки, но хозяин смог откатить его на безопасное расстояние.

В связи с тем, что внутри гаража находились легковоспламеняющиеся жидкости, спасатели применили пенный генератор.

Пожарным удалось спасти жилой дом, стоявший рядом с гаражом.

В 08:20 пожар локализовали, ликвидировали - в 10:05.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.