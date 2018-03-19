Пытаясь уйти от погони, водитель ВАЗа разбил несколько машин и врезался в полицейский Приус

Сегодня около 20-00 на пересечении улиц Академика Павлова и Семиградской ВАЗ 21099, зацепив несколько машин, врезался в патрульный Toyota Prius.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, перед этим в районе пересечения улиц Шевченко и Бажанова этот ВАЗ попал в ДТП и уехал с места, в районе станции метро Киевская водитель допустил столкновение еще с одной машиной. Патрульным, которые уже преследовали нарушителя, удалось остановить его только на Семиградской, преградив ему путь.

По предварительной информации, в результате повреждения получили не менее шести автомобилей. Информация о пострадавших уточняется.