Пытки в колонии. Офис Генерального прокурора открыл сразу несколько дел

Событиями в Алексеевской 25-й колоний заинтересовалась прокуратура и ГБР. Как утверждали осужденные, они боялись рассказывать о систематическом избиении, пытках и даже насилие, пока администрацией колонии не заинтересовалась прокуратура. Правда несколько по другой причине.

Двое руководителей государственных исправительных колоний перепродавали мясо и рыбу по цене ниже рыночной местным предпринимателям, а по документам, как сообщила прокуратура, ими якобы смаковали осужденные. Из-за такой уголовной схемы, которую раскрыла прокуратура совместно с СБУ и Государственным бюро расследований - по предварительным данным, государственная казна понесла убытки на более полмиллиона гривен.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

У вказаному провадженні на сьогоднішній день повідомлено про підозру 5-ти особам. З них двоє перебуває під вартою троє на домашньому арешті. Всі службові особи вказаної установи відсторонені від займаних посад - це керівник, його заступник завідуючий складом та підприємець.

После чего Офис генерального прокурора зарегистрировал еще ряд уголовных производств по фактам пыток заключенных в Алексеевской исправительной колонии №25, основанием для возбуждения дел стало заявление общественной организации "Харьковская правозащитная группа". Правозащитники привели примеры избиения, удушения, связывания, применение электрического тока и других насильственных действий.

Геннадий Токарев, руководитель Центра стратегического защиты ХПГ

30-го грудня прибули представники прокуратури і тоді засудженні вийшли до адміністрації колонії ну була така слушна нагода вони висловлювали своє бачення щодо такої ситуації в колонії і після цього приїхали з Харківської правозахисної групи, ну власне помічник народного депутата два журналіста і вони поскаржилися і нам з приводу цих всіх ну м’яко кажучи порушень закону.

Прокуратура области уже проверяет эти факты, к следственным действиям привлекаются представители ХПГ и уполномоченные органов Верховной Рады по правам человека. Прокуратурой области начато расследование событий 8 января.

Сергей Шевцов, заместитель прокурора Харьковской области

Під час вказанних заходів було спричиненно тілесні ушкодження 22-м засудженним особам. за попередніми данними - це легкі тілесні ушкодження. останні почснили, що вказанні тілесні ушкодження були спричиненні працівниками адміністрації колонії.

В пресс-службе колонии подтвердили, что действительно вышеуказанные лица отстранены от занимаемых должностей. Кроме того, заверили, что официального заключения в колонии относительно возможных пыток осужденных от офиса омбудсмена, который проверял учреждение они еще не получили, но комиссия из числа работников межрегионального управления уже проводит проверку с целью всестороннего изучения обстоятельств, которые привели к дестабилизации оперативной обстановки в учреждении.