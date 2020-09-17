Ранил разбитой бутылкой и бросил умирать: жителя Горловки подозревают в покушении на убийство мужчины под Харьковом

17 сентября 2020 г. 10:11
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На Харьковщине полицейские сообщили о подозрении мужчине, который едва не убил человека.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, подозреваемый в ходе конфликта разбитой бутылкой из-под пива ударил жителя села Черкасские Тишки в область шеи и бросил его умирать. 

Потерпевшего сразу доставили в больницу, где медики оказали ему помощь и спасли жизнь.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили вещественное доказательство - часть разбитой бутылки. 

Вскоре оперативники установили, что злоумышленник - ранее не судимый 35-летний житель города Горловки Донецкой области. Его задержали.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

 

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