"Раздался хлопок - и меня накрыло": на Салтовке специалисты проверяют информацию о ЧП (видео)

На проспекте Юбилейном, 67 в Харькове произошёл взрыв газа.

Об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующее видео с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, взрыв обпалил верхнюю одежду и волосы проходящей мимо пожилой женщине, других травм она не получила.

Женщина рассказала, что проходя по улице, около она услышала хлопок, и ее накрыло горячей волной.

«Я слышу, что я горю. Я снимаю куртку. И ничего не вижу глазами», - рассказала она.

После этого прохожие сообщили женщине, что у нее повреждена одежда и опалены волосы.

На место выехали сотрудники полиции, ГСЧС и городская газовая служба.

Как сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин, прибывшие на место сотрудники ГСЧС при разведке установили, что пожара на месте происшествия не было.

В газовой городской службе подтвердили, что их представители находятся на месте, и пообещали прокомментировать происшествие позже.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительной информации, никакого взрыва газа не было. Хлопок произошел, вероятно, из-за разрыва силового кабеля.

"Он лопнул, произошел хлопок. Пострадавших нет, состава уголовного правонарушения нет", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится проверка.