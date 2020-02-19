Разыскивается автомобиль, сбивший пешехода в Ольшанах: пострадавший в тяжелом состоянии

Накануне в 19:10 в поселке Ольшаны Дергачевского района неустановленный автомобиль темного цвета сбил переходившего дорогу мужчину: машина скрылась, пострадавший пешеход был доставлен в больницу.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, 37-летний местный житель сейчас находится в Харьковской больнице скорой и неотложной помощи. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По предварительной информации, автомобиль двигался по трассе Сумы-Харьков в направлении Харькова. С места ДТП эксперты изъяли детали авто марки Mazda.

В настоящий момент ведутся поиски автомобиля и водителя. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Правоохранители просят свидетелей и очевидцев сообщить любую информацию, которая поможет следствию, в Дергачевский ОП (Дергачи, ул 1 Мая, 10) или по телефонам (057) 63-2-08-88, 0503444072 (дежурная часть), 102.