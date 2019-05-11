Разыскивается водитель, сбивший пенсионерку

Авария произошла около 7-45 на улице Дружбы Народов-218 под колеса автомобила попала 80-летняя женщина – машина с места ДТП скрылась, пострадавшая была доставлена в больницу.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения водителя и автомобиля, совершившего наезд на пешехода.

Правоохранители просят собщить любую информацию, которая могла бы помочь следствию, в отдел расследования преступлений в сфере транспорта (Харьков, улица Маяковского-22) либо по телефону 715-71-60.