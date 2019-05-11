Разыскивается водитель, сбивший пенсионерку

11 мая 2019 г. 10:47
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Авария произошла около 7-45 на улице Дружбы Народов-218 под колеса автомобила попала 80-летняя женщина – машина с места ДТП скрылась, пострадавшая была доставлена в больницу. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в настоящий момент проводятся мероприятия по установлению местонахождения водителя и автомобиля, совершившего наезд на пешехода. 

Правоохранители просят собщить любую информацию, которая могла бы помочь следствию, в отдел расследования преступлений в сфере транспорта (Харьков, улица Маяковского-22) либо по телефону 715-71-60. 

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