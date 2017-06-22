Реабилитация на тот свет. Прокуратура обнаружила квартиру, где незаконно удерживались наркозависимые

Так называемый реабилитационный центр находился в этом доме на улице Семинарской на первом этаже. Сегодня в помещении тоже кто-то есть, слышны шаги в коридоре, но дверь никто не открывает. Как рассказывают в прокуратуре, когда следователи вошли в помещение, они увидели неприглядную картину - грязь, коробки из-под неизвестных лекарств и изможденные люди, которые рассказали, что их тут заперли насильно.

Александр Шевченко, нач. управления прокуратуры области

При вскрытии двери указанного помещения, внутри была обнаружена группа граждан, которые дали первычные пояснения о том, что удерживаются в данном помещении против их воли. И против их же воли якобы им оказываются какие то медицинские услуги.

Всего в квартире находилось семь человек, рассказывает Александр Шевченко. Все - наркозависимые. Среди них один ВИЧ-позитивный и один инвалид первой группы. Ни медиков, никаких других специалистов в так называемом центре не было. Организовал его , по данным прокуратуры, 27-летний ранее судимый мужчина, прихожанин религиозной общины, которую в соцсетях называют сектой. Жители соседних домов подтверждают слова прокурора о том, что так называемые пациенты центра удерживались тут насильно. Были и попытки бегства и смерти.

Людмила Муравлева, соседка

Мы выходили с ребенком гулять, кто-то кого-то догонял, полиция ехала. В общем, неспокойно. - А давно они заселились? - Честно, во времени теряюсь, но наверно давно, наверно с год. Может с год.

Нина Журавлева, соседка

Скандалят, окна бьют, ничего хорошего - А много их здесь было? - Я не знаю, тут умирают. выносят их. - Молодые в основном? - Да, красивые ребята.

А вот в главном офисе религиозной общины "Царства Божьего" - именно ее служителям приписывают содержание центра - комментировать его существование не стали. Сначала представительница общины согласилась выслушать вопросы журналистов, но после разговора с неизвестным по телефону свою причастность к центру стала отрицать и захлопнула дверь.

Вы из "Царства Божьего" - Да. - Мы по поводу центра, это же ваш реабилитационный центр? - Алло, Леша, это по поводу центра

В прокуратуре же открыли уголовное производство по факту незаконного удержания людей.