Резонансные ДТП на Полтавском шляхе и Салтовском шоссе. Что стало с виновниками аварий

Жуткое ДТП, унесшее жизни шести человек, среди которых были двое детей и беременная женщина, произошло 2 мая 2008 года. Внедорожник Mitsubishi L200 врезался в трамвайную остановку. Тяжелые травмы получила еще одна женщина. За рулем автомобиля находился Андрей Полтавец. По данным экспертизы, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Хотя сам Полтавец утверждал - не пил и принимал лекарства, был болен диабетом и сердечнососудистой болезнью. И еще на стадии досудебного следствия через своего представителя просил прощения у семей погибших.

Анатолій Супрун, захисник А. Полтавця:

Я пользуюсь случаем, обращаюсь к потерпевшим с тем, что Полтавец искренне просит прощения, с тем, что он вину признаёт и с тем, что он готов в какой-то степени возмещать материальный и моральный вред.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с лишением водительских прав на 3 года. И обязал выплатить компенсацию, которая достигла почти миллиона гривен. Полтавец отсидел только 7 лет. Вышел досрочно осенью 2015 года. Компенсацию во время своего заключения выплачивал крошечными суммами. Когда освободился, с семьями погибших связаться не пытался, а выплаты увеличились. По словам пострадавших с ними связывались представители исполнительной службы, которые заверили - Полтавец раскаивается, и готов выплатить все, что должен. Однако эти деньги не вернут погибших, говорят родные. Даже за столько лет они не готовы говорить о событиях того дня. А вот это уже видео другого ДТП. Столкновение двух КИА произошло на перекрестке Салтовского шоссе из 50 лет СССР, ныне проспекта Ландау, в июне 2013 года. Черный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. В результате погибли две женщины, третья получила травмы. На скамье подсудимых тогда оказался водитель другого авто - Денис Юрченко. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы. А вот водитель черной КИА, который по показаниям свидетелей и данными альтернативной экспертизы нарушил правила и превысил скорость - в свидетелях. Такую ситуацию пострадавшие считали несправедливой.

Владимир Михайлов, пострадавший:

Данным приговором я недоволен, считаю, как я заявлял и ранее, здесь присуща и обоюдная вина, и львиная доля вина, я считаю в этом водителя черного автомобиля.

В отношении Владислава Заратуйко - водителя черной КИА дополнительного расследования не проводилось.