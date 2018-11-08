Родственники претензии не имеют. Окажется за решеткой человек, сбивший насмерть двух пешеходов?

В зал суда Алексея Босенко, который насмерть сбил двух пешеходов, привозят на инвалидной коляске. Мужчина уверяет ему очень плохо не только физически, но и эмоционально. С журналистами подозреваемый общаться не желает

Алексей Босенко, подозреваемый:

Можете нам розповісти свою версію? – Я не готовий, дуже важко – Це наслідки аварії? – Емоційний стан.

Сегодня в Киевском районном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для Босенко. Трагедия с его участием произошла в Солоницевке. Тогда вечером он на пешеходном переходе насмерть сбил двух товарищей Игоря и Константина. В среду мужчин похоронили, а уже сегодня в зал суда пришли их родственники и заверили, претензий к водителю не имеют и не настаивают на его содержании под стражей на время следствия.