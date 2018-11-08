Родственники претензии не имеют. Окажется за решеткой человек, сбивший насмерть двух пешеходов?

Можете нам розповісти свою версію? – Я не готовий, дуже важко – Це наслідки аварії? – Емоційний стан.
У мене претензій до нього немає. Я понімаю, що у така ситуація… Садить я його не хочу, більше у мене нема слов..
Ну,я считаю, что в этой ситуации… Она очень сложная… Я понимаю все прекрасно, что это была случайность я никаких не имею к нему плохих отношений, никакого зла не держу. Потому что эта ситуация, в которой может оказатися каждый.
Після події Босенко Олексій Олексійович дуже себе погано почуває, тому що він переживає, він отримав стрес. На даний час із сердечним нападом він знаходиться на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі охорони здоров'я 4-ій міській лікарні.
Сьогодні нами подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу водію, який скоїв дорожньо-транспортну подію. У клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.