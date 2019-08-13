 

С начала года пиротехники обезвредили почти 10 тысяч взрывоопасных предметов

13 августа 2019 г. 11:23

С начала года пиротехники совершили 502 выезда, в ходе которых изъяли и обезвредили 9850 взрывоопасных предметов, из которых 46 авиационных бомб, 1702 артснаряда, 946 минометных мин, 286 гранат, 6862 патрона и 8 единиц других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отметим, пиротехники ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и люди во время хозяйственных работ или прогулок.

В ведомстве в очередной раз обращается к харьковчанам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов  не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефонам 101 или 102.

 

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