С начала года пиротехники обезвредили почти 10 тысяч взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники совершили 502 выезда, в ходе которых изъяли и обезвредили 9850 взрывоопасных предметов, из которых 46 авиационных бомб, 1702 артснаряда, 946 минометных мин, 286 гранат, 6862 патрона и 8 единиц других взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отметим, пиротехники ежедневно проводят работы по обследованию территории области, выявлении, изъятии и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн. Достаточно часто устаревшие боеприпасы находят и люди во время хозяйственных работ или прогулок.

В ведомстве в очередной раз обращается к харьковчанам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефонам 101 или 102.