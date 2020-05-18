Садятся за руль пьяными и превышают скорость. На Харьковщине с начала года - больше 3 тысяч ДТП

Садились за руль "навеселе", превышали скорость и нарушали другие правила дорожного движения. Минувшие выходные в Харькове были насыщенными по количеству аварий.

Одна из них произошла на перекрестке проспекта Независимости и улицы Ромена Роллана. По предварительным данным полиции, водитель Тойоты не предоставил преимущество автомобилю Порше, который после столкновения с иномаркой вылетел на обочину, заехав на клумбу и сбив дорожный знак. На водителей двух автомобилей патрульные составили административные протоколы.

Не разминулись выходными и машины Хюндай и Шевроле на перекрестке проспектов Юбилейного и Ландау. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

А вот в ДТП, которое произошло на Московском проспекте, пострадал пешеход. Его доставили в больницу. В патрульной полиции отметили, что предварительно, водитель автомобиля Fiat наехал на мужчину и припаркованный автомобиль Daewoo. Во время осмотра относительно состояния опьянения оказалось, что в его крови - больше 2 промилле алкоголя. Далее обстоятельства ДТП устанавливали следователи.

Признаки опьянения инспекторы заметили также у водителя легковушки, которая врезалась в дерево на проспекте Людвига Свободы.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

Патрульні поліцейські, котрі виїхали на місце ДТП, виявили у водія ознаки алкогольного спяніння. Огляд на стан сп'яніння водій пройшов у присутності двох свідків за допомогою приладу "драггер". Результат склав 2.16 проміле у крові керманича.

Только за выходные патрульные составили 39 протоколов по поводу управления транспортными средствами в состоянии опьянения. И выезжали на более, чем два десятка аварий. Общая статистика по количеству дорожно-транспортных происшествий на Харьковщине с начала года - неутешительная. Больше 3 тысяч ДТП, которые не только повреждали машины, но и травмировали людей или же забирали жизни водителей и пассажиров.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской обл.:

489 зафіксовано, як ДТП з потерпілими. В них травмувалися 591 особа та 63 особи загинуло. Найчастіше причина скоєння ДТП з травмованими - недотримання водіями безпечної швидкості руху, це близько 63 відсотків.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркивают в патрульной полиции области, количество ДТП на дорогах Харьковщины уменьшилось, вместе с тем, число пострадавших в авариях, наоборот, увеличилось.