Самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился под Харьковом во время учений - Данилов

Самолет Ан-26 с курсантами на борту разбился под Харьковом во время учений.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуева разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба», - написал Данилов в Facebook.

Как сообщалось, на борту находились 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека получили ранения, поиски четырех человек продолжаются.

Расследовать все обстоятельства и причины авиакатастрофы будет специальная комиссия, созданная правительством по поручению президента Владимира Зеленского. Сам он в связи с трагедией под Чугуевом едет на Харьковщину.