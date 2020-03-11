СБУ блокировала нелегальный вывоз за границу военных комплектующих

По данным СБУ, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовление фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь". Среди изъятых товаров военного назначения идентифицированы:

станции питания танковых стабилизаторов;

преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80;

электрогидравлические клапаны, входящих в состав систем управления боевых самолетов.

Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Спецоперация проводилась сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно с Управлением СБУ в Харьковской области.