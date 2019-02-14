Четыре перевернутых авто, есть жертвы: утреннее ДТП под Харьковом (видео)

Сегодня около 8-30 на трассе в направлении Чугуева (за Роганью) произошло ДТП с участием четырех авто. В результате Volkswagen Transporter, Kia Rio и ВАЗ 2114 перевернулись на крыши, Seat Toledo выбросило в кювет.

Об аварии сообщают очевидцы. По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, один человек погиб, пятеро (возраст от 30 до 50 лет) получили травмы. Состояние пострадавших - удовлетворительное.

Установлено, что 54-летнюю женщину-пешехода, получившую смертельные стравмы, сбил водитель Kia, не справившийся с управлением.

По предварительной информации, первым на скользком участке трассы перевернулся микроавтобус Volkswagen, затем с дороги вылетел Seat. Из проезжавшего мимо авто вышла женщина и хотела перейти проезжую часть, чтобы помочь участникам ДТП, когда ее сбил Kia, врезавшись после наезда на пешехода в перевернутый Volkswagen. Четвертым участником стал перевернутый ВАЗ.

Обстоятельства уточняются.