Сеть исправна, просто не выдержала. Как жильцам по улице Франтишека Крала объяснили, почему сгорели их электроприборы

14 июля 2017 г. 18:39
Автор: Александр Ронжеренко
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В минувшее воскресенье, рассказывает пенсионерка Татьяна Супова, она была дома и занималась своими обычными делами, как вдруг ее внимание привлек необычный звук и дым, который повалил из электрических часов, включенных в розетку. Женщина уверена, в электросети произошел скачок напряжения.

Татьяна Супова, пенсионерка

Перепад был сумасшедший. У меня сгорели часы, были в розетке. Дым пошел. И телевизор, вовремя успела выхватить холодильник". )

По словам местных жителей, в некоторых квартирах, где никого не оказалось дома в этот момент, чуть не случился пожар. Люди уверяют, что ни аварийная служба, ни Жилкомсервис никак не отреагировали на их жалобы.

Ольга, местная жительница

Позвонила в понедельник, десятого, повторно. Ваша заявка есть, мы вас понимаем, но это, же не аварийная ситуация. Как это не аварийная ситуация, если у меня чуть дома не случился пожар.

Перепад напряжения случился по вине жильцов дома, говорят в местном отделении Жилкомсервиса. Мол, сеть просто не выдержала из-за того, что было включено слишком много электроприборов и переадресовывают пострадавших жильцов к своим коллегам.

Сергей Зеленц, начальник районного отделения ЖКС №46

Из-за нагрузки электроприборов произошел скачек электроэнергии, что привело к выходу бытовой техники. Все вопросы до горлифта. Занимается обслуживанием горлифт. Сети находятся в исправном техническом состоянии.

А там новостям АТН ответили, что все акты уже составлены и переданы жильцам. Хотя жители пострадавшего от перепада напряжения дома говорят, в действительности на руках этот акт есть только у одного из пострадавших. Тем временем юристы в подобных случаях советуют собрать документы и обратиться в суд.

Олег Михайлов, юрист

Действительно, если дом находится на балансе Жилкомсервиса, то конечно же в случаи любой аварийной ситуации именно балансоудерживатель должен заниматься вопросами и восстановлением имущества, и гарантирование жильцам хотя бы информацию об этой аварийной ситуации. Для того, чтобы эти люди смогли обратиться к виновнику, или в суд для защиты своих прав.

В таком случаи, виновник будет обязан выплатить компенсацию за нанесенный ущерб, отмечает юрист Олег Михайлов.

 

Видео: 

Как жильцам по улице Франтишека Крала объяснили, почему сгорели их электроприборы - 14.07.2017

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