Синагога, консульство, больница: в Харькове полиция ищет взрывчатку на 10 объектах

О заминировании Харьковской Хоральной синагоги верующие узнали, когда их посетили несколько полицейских на служебной машине. Последние сообщили, что на электронную почту полиции поступило сообщение, что якобы синагога заминирована, сразу же кинолог с собакой начал тщательный осмотр территории внутри и снаружи, рассказывают очевидцы.

Никого не эвакуировали, зашли, проверили с собакой и всё.

Но в итоге, как и ожидалось, говорит председатель еврейской общины города Харькова Александр Кагановский, ничего опасного правоохранители не нашли.

Александр Кагановский, председатель еврейской общины города Харькова

Це було, фальшиве мінування. Як зараз чомусь, якась як пошесть у нашому місті. Територія синагоги і будівля синагоги пильно охороняється, тому сторонні люди ніяк не могли сюди потрапити. Якби це була тільки наша синагога, це одне, а по всьому місту ці мінування і не менш важливі об'єкти.

Волна фейковых минирований в Харькове продолжается. Так на днях полицейские проверили до 40 якобы заминированных объектов по всему городу. Работникам полиции пришлось обследовать более 70 000 квадратных метров и эвакуировать около 2 тысяч человек. Сегодня же полицейские кроме синагоги проверяли еще несколько сооружений - еврейский культурный центр, мечеть на улице Ярославской, областную больницу, детский сад на улице Шевченко, консульство Албании, а также три заведения питания по улице Культуры, Сумской, проспекте Науки и аэропорт.