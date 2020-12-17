Смерть Геннадия Кернеса. Когда похороны мэра и кто сейчас управляет городом?

23 августа, День города, открытие обновленного сквера и фонтана на центральной площади Харькова. Как оказалось впоследствии, это было последнее публичное мероприятие с участием городского головы Геннадия Кернеса, когда харьковчане могли его увидеть живым.

Слава тем, кто успел его построить ко Дню города, давайте поприветствуем.

В середине сентября сообщили, что Геннадий Кернес заболел коронавирусом и был срочно доставлен на лечение в немецкую клинику Шарите. Почти три месяца находился там и даже переизбрался на третий срок заочно. До последнего в мэрии говорили о возвращении Кернеса до конца года. Однако достоверных данных о его здоровье долго не было. 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказала вторая почка. В ночь на 17 декабря городского головы Харькова не стало. Первыми в социальных сетях об этом написали его гражданская жена Оксана Гайсинская, друг и соратник Павел Фукс, а также приемный сын - Родион Гайсинский. В связи со смертью Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур по 17 по 19 декабря. На зданиях приспустили государственные флаги, а внутри мэрии повесили некролог и портрет Кернеса. Харьковчане приносят цветы в фойе городского совета.

Илья Гут, харьковчанин:

Утром прочитал, в новостном паблике прочитал, очень грустно, будто кто-то родной ушел. Очень грустно.

Днем чиновники городского совета собрались на экстренное совещание. Основная тема обсуждения - организация похорон и церемонии прощания с городским головой.

Почтим память Геннадия Адольфовича.

Тело Геннадия Кернеса доставят специальным самолетом из Германии в Харьков. Отпевать его будут в Благовещенском соборе. Траурная церемония будет проходить в помещении театра оперы и балета, продлится около 4 часов, затем катафалк поедет на кладбище в сопровождении полиции и медиков.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова:

В аэропорт прошу кареты "скорой помощи", сопровождение врачей, потому что я разговаривал с Оксаной. Есть моменты. Трагедия. ХАТОБ - мы будем процедуру прощания делать у вас на территории. Богач где? Вся площадь перед ХАТОБом - вся площадь, все тротуары за тобой, почищено, расчищено.

На церемонию прощания людей будут пускать только в масках, чтобы соблюдать правила карантина. Проезд в центре города частично перекроют, изменят маршруты общественного траснпорта.

Евгений Водовозов, зам. городского головы по вопросам инфраструктуры:

Троллейбусы мы пустим, без напряжения мы снимаем. Контактную сеть отключим, и в этот день сократим до площади Свободы все маршруты. - Дайте объявление, чтобы люди знали.

Предварительно - хоронить Геннадия Кернеса на городском кладбище планируют на следующей неделе. Окончательную дату захоронения в мэрии обещают назвать после согласования документов с немецкой клиникой Шарите. Похороны будут происходить по обычной процедуре, а не по ковидным протоколам, поскольку от коронавируса Кернес уже вылечился, отметил секретарь городского совета Игорь Терехов.

Игорь Терехов, секретарь городского совета Харькова:

Как я понимаю и как сегодня говорят врачи, он же умер не от ковида, у него был ковид уже вылечен. Просто ковид, как сейчас мне говорят, дал осложнение на почки и так далее, но он не ковидный больной.

Сейчас Харьковом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов. Эти обязанности он будет выполнять до выборов мэра.