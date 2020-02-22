Смерть на улице: на Героев Труда скончался мужчина

22 февраля 2020 г. 19:09
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22 февраля около 12:20 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что на дороге по улице Героев Труда лежит мужчина без признаков жизни. На месте происшествия полицейские установили личность погибшего. Им оказался 69-летний харьковчанин. По словам жены, утром мужчина чувствовал себя плохо.
 
Как сообщили в ГУ Нацполиции, тело умершего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. Информация зарегистрирована Едином учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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