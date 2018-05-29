Смертельная авария на окружной: в результате столкновения с автобусом погиб водитель легковушки

29 мая 2018 г. 16:43
Автор: Вилен Мода
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Испуганные люди, лужа бензина, разбросанные металлические обломки, и изувеченный автомобиль колесами вверх.

Смертельная авария с участием рейсового автобуса, который двигался по маршруту "Харьков-Черкасская Лозовая", произошла около пятнадцати-тридцати в воскресенье.

На окружной дороге, уже на подъезде к поселку, в MAN врезался автомобиль марки" Иж ".

В результате столкновения машину серьезно повредило и она перевернулась, а 35-летний мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте.

По предварительным данным правоохранителей, нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, допустил именно водитель легковушки. Он якобы выехал на встречную полосу.

Ольга Грабар, старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Харьковской области

Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом. За данним фактом відкрито кримінальне провадження за статею 286 Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції встановлюють усі обставини події

Водитель автобуса и его пассажиры от медицинской помощи отказались.

Попытка обгона, невнимательность, нетрезвое состояние или еще что-то - все версии и более детальные подробности этого ДТП в полиции обещают сообщить позже.

 

Видео: 

Смертельная авария на окружной - 29.05.2018

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