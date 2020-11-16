Смертельная авария на Валковщине и ДТП на Салтовке с участием пьяного водителя. Подробности

Авария произошла в субботу около 7 часов вечера возле поселка Шаровка, Валковского района. По информации полицейских водитель "Mercedes Sprinter" не удержал руля и влетел в припаркованный на обочине “ВАЗ-2106”. 35-летний водитель, который стоял рядом со своей машиной от полученных травм погиб на месте. Теперь водителю “Mercedes” грозит провести за решеткой от 3 до 8 лет. Другое ДТП произошло уже в ночь на воскресенье. Около часа. Дорогу не поделили две Audi.

Дмитрий Гайдук, нач. пресс-службы УПП в Хар. обл.

Водій автомобіля Audi А4 рухався вулицею Гвардійців Широнінців не вибрав безпечної швидкості руху, не обрав безпечну дистанцію та скоїв зіткнення з автомобілем Audi А6 - в результаті чого обидва автомобіля отримали механічні пошкодження на щастя ніхто не травмувався.

Когда дошло до оформления ДТП - патрульные заметили, у водителя Audi А4 признаки опьянения. Руководитель легковушки согласился пройти проверку “Драгером”. При допустимой норме в 0,2 промилле алкоголя в крови - показатели мужчины, по словам пресс-секретаря харьковских патрульных, превысили ее почти в восемь раз. На водителя были составлены админматериалы за нарушение ПДД, повлекшее повреждения транспорта и за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Дмитрий Гайдук, нач. пресс-службы УПП в Хар. обл.

Дані адмінпротоколи передаються до суду, розглядається суддею у комплексі. Санкція статті буде обиратися по більш важкому правопорушенню. Тобто водієві може загрожувати позбавлення права керування строком на рік, а також штраф у сумі 10 200 гривень.

Всего за прошлый уикенд на спецлинию 102 патрульные полицейские получили более тысячи вызовов, говорит Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, нач. пресс-службы УПП в Хар. обл.

Виїхали на 36 дорожньо-транспортні пригоди, з яких 6 з травмованими. Також виявили ознаки алкогольного сп'яніння у 24 керманичів і склали 908 адмінпостанов за порушення правил дорожнього руху.

Все составленные материалы патрульные передадут в суд.