Смертельная доза алкоголя в крови: антирекорд в 6 промилле

Своеобразный рекорд в ночь на среду зафиксировали патрульные. В Основянском районе они остановили автомобиль Volkswagen Passat, водитель которого забыл включить фары, а уже во время общения с мужчиной оказалось, что он пьяный в стельку. Драгер просто зашкаливало и он не смог даже вывести точный результат.

Дмитрий Гайдук, начальник пресс-службы сектора управления патрульной полиции Харьковской области:

Драгер алкотест показал результат, превышающий установленную норму более чем в 31 раз. После того, как он осмотр прошел, с результатом согласился. Соответственно, на него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 об админ правонарушениях.

Допустимая норма алкоголя по закону - до 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. От 5-ти - потенциально смертельная доза.