Смертельнный пожар в Старом Салтове.

О пожаре в одной из квартир в двухэтажном жилом доме по улице Некрасова сообщили соседи, которые увидели сначала дым у дверей одной из квартир, а потом услышали детские крики, доносившиеся изнутри.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Это звонили соседи было сразу несколько звонков. Туда были направленны наши два отделения. Пожар уже в 15 часов был ликвидирован. Во время пожара было обнаружено тело ребенка 2016 года.

Попытки врачей скорой реанимировать полуторагодовалого ребенка оказались тщетными - спасти малышку не удалось. Других детей: двух мальчиков, семь и трех годиков, и пятилетнюю девочку, удалось вывести из квартиры. Их, рассказывает Константин Шеремет, доставили в больницу в Харьков вместе с беременной матерью - женщина на 8 месяце. Дома остался один мужчина. По информации полиции он злоупотребляет алкоголем. На эту семью уже составляли админматериал за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, были и вызовы матери из-за неадекватного поведения мужа в нетрезвом состоянии. Следователями Волчанского отдела полиции было открыто уголовное производство по статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей". В своих объяснениях, как отец так и мать уверяют будто-то вышли ненадолго.

Константин Шеремет, инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области

Мы сейчас устанавливаем вину тех или иных лиц, действия которых или бездействия могли повлечь подобные тяжкие последствия 03,14 // 04,01 Родители оставив своих детей не на продолжительный промежуток времени отлучились за дровами. Дома печное отопление. Они пошли собирать дрова, как правило они это делают не далеко от места жительства и вернувшись назад, к сожалению, произошло возгорание.

Но после обследования места пожара спасателями выяснилось, что вероятнее всего причиной возгорания стал не человеческий фактор, а короткое замыкание электропроводки.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области

Одна из причин, она сейчас, действительно, на данный момент является основной - это кроткой замыкание электропроводки. И действительно, что там очаг около трех квадратных метров, а все остальное, что дым распространился уже на ближайшие помещения. Еще одна сложность, что это кладовое помещение практически находилось на выходе с квартиры. то есть сильное распространение дыма и препятствовало эвакуации

Впрочем, окончательные выводы можно будет сделать через неделю, после результатов экспертиз.