 

Смертельное ДТП на Шевченко - за рулем «Chery» находился полицейский

08 июля 2019 г. 12:06
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Следователи теруправления Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства ДТП в Харькове, в результате которого погибли два водителя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. 

По предварительной информации, 7 июля около 00:45 автомобиль марки «Chery Amulet» под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Daewoo Lanos».

В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Следователи ГБР открыли уголовное производство по  ч. 2 ст. ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

 

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