Смертельное ДТП в Харькове: горожане требуют обезопасить пешеходов

Опасения горожан об адекватном наказании виновника трагедии на Сумской, и откровенное пренебрежение к закону и жертвам ДТП со стороны Андрея Полтавца, который убил шесть человек на своем внедорожнике и снова пьяный сел за руль, вызвали в обществе обсуждения по превентивных средств защиты пешеходов. В частности, еще в 2008 году, после трагедии на Полтавском пути в мэрии пообещали сделать остановку, где произошла жуткая авария, более безопасной. Но люди, как ожидали трамваи беззащитными среди машин, так ждут до сих пор. Так же, как и пассажиры на других остановках, установленные непосредственно на трассах или даже посреди них, без каких-либо «карманов», так пешеходы на многих перекрестках. В мэрии свою неторопливость традиционно объясняют заботой о харьковчанах.

С официальной страницы Геннадия Кернеса

На сайте горсовета появилась петиции, в которой предлагается у всех пешеходных переходов установить лежачих полицейских. Но это напрямую противоречит украинскому законодательству, которое запрещает их установку на магистральных дорогах. Также, например, спрашивают о ограждениях остановок и приводят в пример остановку на Полтавский шлях, на которой в 2008 году погибло шесть человек. Отвечу, что это остановка островные типа, и если бы вокруг нее в 2008 году был заборчик - жертв было бы еще больше.

Частично позицию горсовета поддерживают эксперты, говорят, действительно не возможно перегородить весь город «лежачими полицейскими» и заборами — снизитcя пропускная способность, в результате чего появятся пробки и тянучки. А через ограждения ухудшается видимость, и водитель может не увидеть подбегающего к проезжей части ребенка.

Александр Рябушенко, доц. каф. орг. безопасности дорожного движения ХНАДУ

В плане применения тех же ограждений существует государственные стандарты. В Украине сущетсвуют дорожно-будівельний норми где прописаны все случаи, типичные схемы применения тех же самых ограждений, других средств регулирования: светофоров, дорожной разметки и соответствующие службы департаменты должны руководствоваться этими стандартами.

С другой стороны во многих городах Европы и Америки 50 километров в час - максимум для водителей, движущихся кварталами, где могут появиться пешеходы. Именно о таком ограничении сейчас заговорили законодатели, правда, отмечают эксперты, это новшество будет эффективным, если и водители и пешеходы будут соблюдать правила дорожного движения.

Татьяна Токмиленко, ст. преп. каф. тр. систем р-логистики ХНАДУ

Если бы водитель соблюдал правила дорожного движения и адекватно бы себя вели тоже б этой ситуации не получилось. Вот пример этой Елены Зайцевой было 6 нарушений, она там платила, небольшие штрафы и продолжала нарушать. С одной стороны есть и несовершенство, потому что во многих есть там штрафные балы, да, если человек много нарушает он лишается прав. С ним проводятся беседы. Такой и работы не проводилось и не было действительно должного. Прекрасно мы видим, что водители проезжают на красный свет, пешеходы ходят там, где им не нужно, и никто за это не отвечает.

При этом специалисты соглашаются, что существуют градостроительные решения, которые минимизируют опасность возникновения ДТП. Это подземные переходы, отдельные зоны для общественного электротранспорта и велосипедистов, когда машины просто не могут через заборы заехать на них, специальные столбики, как постоянные так и механические, которые поднимаются в момент опасности и останавливают транспорт, который «вылетает» на тротуары и остановки. Все эти механизмы уже есть в Европе, и ничего не нужно придумывать. В Харькове даже существующие подземные переходы находятся в запущенном состоянии, потому что специально созданное КП «Подземный город» занимается, в основном, лишь сбором денег с предпринимателей, торгующих в метро. Что касается столбиков у остановок и отдельных зон для электротранспорта, то горсовет хотя и тратит огромные средства на эти статьи, никоим образом вопрос безопасности не учитывает. Например, летом были закуплены 40 остановок стоимостью около 7тысяч долларов каждая. Ничего особенного, кроме того, что поставляет их фирма, которая уже подозревали в поставках товаров по завышению ценам, нет. Остановки сделаны из обычного оргстекла, которое в случае опасности ни одну машину не остановит. Но кардинальное решение проблемы, говорят эксперты, в полной смене самой градостроительной политики и создании улиц, где равноправно чувствовали бы все: и владельцы машин, и велосипедисты, и пешеходы.

Александра Нарыжная, председатель ОО "Городские реформы"

Улица должна проектироваться правильно. Улицы должна быть нормальный профиль, должно быть нормальное освещение, не обязано быть широких полос автомобильного движения, должна быть велосипедная инфраструктура, которая еще снижает скорость, Должны быть наземные пешеходные переходы. Это такие правила, которые просто... И еще на больших перекрестках, во всем мире пытаются избежать больших перекрестков, потому что это не безопасно, и во вторых делаются островки безопасности.

При этом специалисты говорят, что не всегда речь идет о построении новых развязок и эстакад, это дорого и не возможно в городах плотной застройки. Иногда, достаточно просто посмотреть направления движения машин, и это должна быть комплексная работа с участием специалистов.