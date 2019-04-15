Смертельные игры: подросток-зацепер, который попал под электричку, скончался в больнице

Накануне вечером с тяжелыми травмами в Лозовскую больницу привезли 12-летнего парня. По информации пресс-службы Национальной полиции Харьковской области, вблизи станции "Лозовая" он был травмирован электропоездом "Синельниково-Харьков". По предварительным данным, школьник сорвался, цепляясь за поезд.

Владимир Сергиенко, главный врач Лозовской центральной районной больницы

Поступив у вкрай тяжкому стані… там сполучена травма грудна, живіт, скелетна травма, травматична ампутація правої нижньої кінцівки. Великі забої м’яких тканей, порушення тазового кільця, тазових органів, прямої кишки. Ну, травми були вкрай важкі, намагалися все робити. Хворого зразу підняли в операційну, надавали допомогу. Всі були задіяні – всі завідувачі наші, травматологи, хірург…

Мальчика пытались перевезти в Харьков, но сделать это помешало крайне тяжелое состояние пациента. Его перевели в состояние медикаментозного сна, на искусственную вентиляцию легких. Но, несмотря на ​​все усилия врачей, сегодня утром ребёнок умер.

Так как опасные забавы, которые могут стоить жизни, не перестают быть популярными, работники ювенальной превенции, пытаются проводить предупредительные беседы со школьниками.

Константин Шеремет, инсп. отд. ювенальной превенции ГУ Нац.полиции в Харьк. обл.

Працівниками поліції, зокрема ювенальної превенції, шкільними офіцерами поліції, дільничними офіцерами поліції регулярно проводяться заходи з дітьми щодо недопущення потрапляння у небезпечні для життя ситуації - такі, як події на залізничних інфраструктурах, втоплення, інші нещасні випадки. Працівниками поліції цілий рік проводяться лекції в закладах, проводяться індивідуальні бесіди

Психологи, в свою очередь, призывают родителей подростков быть особенно внимательными. Взрослым нужно разговаривать со своими детьми, а еще интересоваться их жизнью в школе.

Ирина Найдёнова, детский психолог

Если родители замечают, что у ребёнка есть стремление заниматься каким-либо видом спорта - он энергичный, он стремится как-то выразить то, что в нем есть, - отводить его туда, куда он хочет. Это как раз вот те случаи, когда мальчики хотят ходить на борьбу, допустим, либо даже девочки хотят. На борьбу, на какие-то единоборства. «Нет! Тебя ударят, сломают или еще что-то». У ребенка этот запал остается. Но, так как он не находит поддержки родителей, он сам находит, каким образом это получить

Также Ирина Найденова советует родителям интересоваться тем, какие программы и какие Ютуб-каналы в Интернете смотрит подросток, чтобы у него не возникало желания повторить опасные развлечения в реальности.