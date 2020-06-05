Снова взрыв, снова банкомат. В Холодногорском районе неизвестные взорвали банкомат

Ночью в одном из супермаркетов неизвестные взорвали банкомат. Инцидент произошел в Холодногорском районе Харькова. Взрывом повреждено само устройство, помещения и двери супермаркета.

Зоя Васильевна, пенсионерка

Я сама удивилась, что это такое. Они шо эту дверь вскрыли, зашли. У нас еще такого не было. Ну конечно, людям уже кушать нечего стало с этим карантином и вообще в стране что делается

Возвращаться злоумышленникам пришлось с пустыми сумками. Ведь, как говорят в полиции, завладеть средствами им не удалось. У банкомата до сих пор лежат обугленные пятисотки.

Люди, которые приходят к банкомату снять деньги, говорят, от ночного события в шоке. Район уверяют - тихий, а наибольшим спросом банкомат пользовался у пенсионеров. Когда те, снимали пенсию с карты.

Валентина, пенсионерка

Приватовский взорвали? Пользовалась. Я здесь всегда пенсию получала, я коммуналку плачу через приват. Я все через приват делаю.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Злоумышленников ищут.

Алена Соболевская, старший инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьк.обл.

Повідомлення по проспекту Слави надійшло до поліції 5 червня о третій десять. Слідчим Холодногірського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч 2 статті 194 - умисне знищення або пошкодження майна ККУ

Если подрывателей найдут - им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.