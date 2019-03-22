Сотрудники СБУ задержали в подземке террориста (фото, видео)

Сотрудники СБУ предупредили террористический акт в харьковском метрополитене.

Об этом сообщил начальник пресс-центра СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook.

Спецоперация проводилась Управлением СБ Украины в Харьковской области и Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ под процессуальным руководством прокуратуры области. Оперативники установили, что спецслужбы РФ завербовали харьковчанина для организации и осуществления теракта на одной из станций метро.

По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов.

Сотрудники СБУ задокументировали, что представители спецслужб РФ передали исполнителю взрывное устройство мощностью шестьсот граммов тротила, который приводился в действие телефонным звонком. Они также предоставили инструкции по проведению подготовительных мероприятий по совершению теракта и выплатили пятнадцать тысяч долларов за совершения преступления.

Установлено, что уже в Харькове злоумышленник приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство для усиления его поражающего действия и увеличение количества пострадавших.

Во время проведения спецоперации украинская спецслужба не допускала возникновения какого-либо риска для жизни и здоровья людей. В рамках досудебного расследования оперативники заблаговременно изъяли из тайника подрывника настоящее взрывное устройство и заменили его на «муляж».

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК после установки на станции метро «Индустриальная» взрывного устройства во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Идет следствие.