Совместный брифинг Кернеса, Ярославского и Кучера (Прямая трансляция)

В Харьковской облгосадминистрации состоялся брифинг на тему противодействия распространению COVID-19 в Харьковской области при участии главы ХОГА Алексея Кучера, Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и бизнесмена Александра Ярославского, а также народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

В зале присутствуют: Игорь Терехов, Сергей Чернов, Николай Найдич, Валерий Сокуренко, Александр Фильчаков, а также народные депутаты. В их числе Александр Фельдман, Евгений Пивоваров, Андрей Одарченко, Виктория Кинзбурская, Александр Бакумов, Дмитрий Шенцев, Павел Сушко

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