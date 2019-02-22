Спасатели достали из задымленного коллектора в Волчанске двух бездомных

Пожар произошел 21 февраля в 18:55 в заброшенном коллекторе в Волчанске по улице Пролетарское поле, 11

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о ЧП спасателям сообщил местный житель. К моменту их приезда из-под люка подземного коллектора шел дым. Оказалось, в коллекторе горел мусор на площади около 1 кв.метров.

Бойцы ГСЧС используя аппараты на сжатом воздухе спустились в задымленный коллектор и обнаружили там двух бездомных 1989 и 1956 годов рождения. Мужчин немедленно подняли на поверхность и передали медикам "скорой помощи". Они госпитализированы в центральную районную больницу.

В 19:20 пожар был ликвидирован. Предполагаемая его причина - неосторожное обращение с огнем.