Спасатели достали из задымленного коллектора в Волчанске двух бездомных

22 февраля 2019 г. 10:41
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Пожар произошел 21 февраля в 18:55 в заброшенном коллекторе в Волчанске по улице Пролетарское поле, 11

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, о ЧП спасателям сообщил местный житель. К моменту их приезда  из-под люка подземного коллектора шел дым. Оказалось,  в коллекторе горел мусор на площади около 1 кв.метров. 

Бойцы ГСЧС используя аппараты на сжатом воздухе спустились в задымленный коллектор и обнаружили там двух бездомных 1989 и 1956 годов рождения. Мужчин немедленно подняли на поверхность и передали медикам "скорой помощи". Они госпитализированы  в центральную районную больницу.

В 19:20 пожар был ликвидирован. Предполагаемая его причина - неосторожное обращение с огнем.

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