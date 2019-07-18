 

Спасатели предупреждают харьковчан о пожарной опасности

18 июля 2019 г. 10:05

17 июля спасатели 20 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний. 

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, по данным спасателей, из  них 16 случаев - это пожары сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 5 га.

Кроме этого, в ведомстве напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышение температуры воздуха. Спасатели просят харьковчан  не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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