Спасатели предупреждают харьковчан о пожарной опасности

17 июля спасатели 20 раз выезжали на ликвидацию пожаров и возгораний.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В частности, по данным спасателей, из них 16 случаев - это пожары сухой травы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 5 га.

Кроме этого, в ведомстве напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышение температуры воздуха. Спасатели просят харьковчан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.