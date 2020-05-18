Спецоперация из-за игрушечного автомата. Какое наказание грозит полицейскому и водителю?

Несколько экипажей полиции и спецоперация по задержанию на Московском проспекте. И все это - из-за игрушечного автомата. Его в руках ребенка увидел спецназовец, который проезжал мимо другой машины. В тот момент в салоне был водитель и его маленький сын, который играл с пластмассовым оружием.

Правоохранитель, увидев этот автомат, испугался и вызвал подкрепление.

ВИДЕО POLICE CONTROL UKRAINE

Автомаааат где? – Какой автомат? – Из машины вышеееел! – Успокойся, не кипишуй, я с ребенком, все в порядке.

За рулем был харьковчанин Эдуард Збышинский, а на заднем сиденье - его сын Тимур. Мужчина вспоминает, как их машину окружила куча патрульных, затем на подмогу прибыли другие экипажи.

Вы серьезно? – Где автомат? – Какой? Вот этот - ребенка автомат? – Ты на приколе? – Это ты на приколеее! – Удостоверение предъяви! – Какое тебе удостоверение?!

Эдуард Збышинский, водитель

Ехали на протяжении 15 минут, была большая пробка, и мы с Тимуром игрались этим автоматом - обычный игрушечный автомат, купленный в детском магазине, который выбрал ребенок.

Главный герой спецоперации - человек, в котором горожане узнают заместителя командира батальона спецназначения Виталия Лисинского. Именно он, увидев автомат в руках ребенка, позвонил на номер «102». Патрульные, которые были рядом, срочно съехались на место.

Дмитрий Гайдук, спикер Управления Патрульной полиции в Харьковской области

У разі подібних звернень на лінію «102» патрульні поліцейські саме таким чином реагують, щоб зменшити ризики травмування та загибелі як поліцейських, так і населення, яке може бути в місці зупинення транспортного засобу, залучаються додаткові сили екіпажів поліцейських

Убедившись, что оружие не настоящее, патрульные дали другим коллегам отбой, а вот спецназовец, по словам Эдуарда Збышинского, долго не мог успокоиться.

Эдуард Збышинский, водитель

Это, наверное, был включен какой-то «режим Бога». Что он всемогущий. Он просто, как истеричка. Он просто орал, он уже завелся, и остановить его, по-моему, было невозможно.

Спецназовец уже не первый раз попадает в скандалы. Три года назад начал стрелять на одном из харьковских рынков. Впоследствии Лисинского обвинили в неадекватном поведении на блокпосту Песочина. Тогда местные активисты заявили, что он избил пассажира машины, которую остановил. Как следствие, было открыто уголовное производство по статье "Превышение служебных полномочий". Сейчас оно уже закрыто за отсутствием состава преступления.

По событиям, происходившим на прошлой неделе, назначена служебная проверка и опрашиваются участники конфликта.

Глава харьковских правоохранителей, Валерий Сокуренко, говорит: реакция подчиненного логическая, так как бдительности много не бывает, особенно, если речь идет об оружии. Но в ситуации обещают тщательно разобраться.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Слава Богу, що є такий Лисинський, який реагує на дану подію. Звичайно, він міг поводити себе більш коректно і стримано. Але ж він не руки в кишені тримав. Він зброю побачив, яку наводили в бік людей, в бік інших автомобілів. Тому повторюю, що розслідування проводиться службове.

В отношении водителя, отметил Сокуренко, составят админпротокол, поскольку ребенок сидел на переднем сиденье машины без специального кресла.

Между тем водитель автомобиля Эдуард Збышинский требует освобождения спецназовца.