Спецоперация СБУ на Московском проспекте. На месте работает робот

Взрывоопасный предмет, который обнаружили сегодня днем в многоэтажке на проспекте Московском, обезвредит робот.
Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работают взрывотехники.
Гранату вынесли из подъезда, подвезли робота, который должен осуществить детонацию боеприпаса.
Напомним, гранату нашли в подъезде дома №254-а по проспекту Московскому в Харькове сегодня, 9 января.
Жителей шестнадцатиэтажки попросили покинуть жилье.
На место происшествия прибыли все спецслужбы, а именно: пожарная бригада, полиция и взрывотехническая служба.
Всех жильцов эвакуировали.
Сейчас дом оцеплен.