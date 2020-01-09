Спецоперация СБУ на Московском проспекте. На месте работает робот

Взрывоопасный предмет, который обнаружили сегодня днем в многоэтажке на проспекте Московском, обезвредит робот.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работают взрывотехники.

Гранату вынесли из подъезда, подвезли робота, который должен осуществить детонацию боеприпаса.

Напомним, гранату нашли в подъезде дома №254-а по проспекту Московскому в Харькове сегодня, 9 января.

Жителей шестнадцатиэтажки попросили покинуть жилье.

На место происшествия прибыли все спецслужбы, а именно: пожарная бригада, полиция и взрывотехническая служба.

Всех жильцов эвакуировали.

Сейчас дом оцеплен.