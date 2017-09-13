"Спортивное" ограбление в Харькове. Неизвестные украли снаряжение скалодрома "Вертикаль"

В детской секции скалолазания спорткомплекса "Вертикаль" 11-летняя Ксения занимается уже 4 год.

Ксения, посетитель детской секции СК "Вертикаль"

Я хочу стать олимпийской чемпионкой потому что в 20 году в Токио будет представлено скалолазание. а в 24 году мне получается будет уже 16 лет и можно будет уже поехать на Олимпиаду. А что тебе нравится в этом виде спорта? Покорять вершины, покорять свои страхи. Когда ты лезешь, когда ты залазишь очень сложные трасы это круто. Такое ощущение как будто ты вот самый лучший.

Помимо Ксении ежедневно сюда приходит полтора-два десятка ребят, возрастом от 3 до 16 лет - рассказывает инструктор Маргарита Захарова. И каждый из них мечтает стать известным спортсменом в будущем. В теплое время года тренировки проходят в 5 часов вечера, здесь, на улице, у памятника Высоцкому. Но очередное такое занятие сорвалось в виду того, что инвентарь украли неизвестные

Маргарита Захарова, инструктор по скалолазанию СК "Вертикаль"

Пришли на тренировку проводить. Пришли дети, пришла секция, открываем дверь, не открывается ,то есть она зарыта чем-то снутри. Я открыла своим ключом замок был не сломан, но видно, что что-то не дает двери открыться. Начали разбираться, начали выяснять. Отправили мальчика, он залез с нижней веревкой через крышу. Спустился вниз. Дверь оказывается была закрыта лопатой изнутри. Он её вытащил, мы открыли, заходим ничего нет в стенде.

Из технического помещения пропали 48 карабинов, 29 оттяжек, 4 динамических веревки и другое специализированное снаряжение. В общей сложности воры нанесли убытка на тридцать тысяч гривен - подсчитывает руководство скалодрома. Все снаряжение и оборудование было окрашено в красный цвет, поэтому у сотрудников ещё остается надежда, что его найдут сотрудники полиции.

Маргарита Захарова, инструктор по скалолазанию СК "Вертикаль"

Вызывали полицию. Не я сотрудничала с милицией. Подали заявление, всё рассказали, написали. Ну конечно есть какая-то надежда, что-то найти, но понимаем, что, наверное, это маловероятно. Поэтому придется заново покупать все снаряжение, заказывать где-то.

Правоохранителями открыто уголовное производство по статье кража. Если злоумышленников поймают,им будет грозить лишение свободы на срок от трех до шести лет.

