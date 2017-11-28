Стали известны породности задержания двух парней, которые разгромили и подожгли иномарку

На этих кадрах, снятых случайным очевидцем на телефон, двое молодых людей беспощадно крушат автомобиль "Рено". Это событие произошло минувшей ночью около 2:00 в Новобаварском районе города. 19 и 21-летний юноши решили развлечься и сделали это за чужой счет.

Иван Мельник, начальник Новобаварского ОП г. Харкова

Вони залізли на автомобіль, пригали на капоті, пригали на криші. Спочатку кидали каміння в окна, порозбивали бокові віка на автомобілі, відбили дзеркало порозбивали фари.

Однако дерзким молодчикам этих выходок оказалось недостаточно, поэтому они взяли кусок бордюрного камня и бросили его в лобовое стекло иномарки. Напоследок мужчины подожгли истерзанную машину и бросились наутек. Задержали хулиганов патрульные полицейские, которых вызвали очевидцы, они же и потушили горящий автомобиль. Как выяснилось, авто для такого развлечения ребята выбрали случайно. С владельцем они не знакомы. К тому же один из парней уже имел проблемы с законом.

Иван Мельник, начальник Новобаварского ОП г. Харкова

Жодних ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння в них не було, у зв’язку з чим експертиз не проводилося. Один з них раніше судимий за вчинення грабежів та розбійних нападів

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье хулиганство. Парням грозит до четырех лет лишения свободы.

