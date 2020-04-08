Стало известно, кто избил двух харьковских чинов полиции

08 апреля 2020 г. 15:20
Источник: Страна.ua
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6 апреля вечером в Харькове жестоко избили двух крупных чинов областной полиции – руководителя управления угрозыска Евгения Драку и начальника отдела раскрытия преступлений против личности ГУНП в Харьковской области Сергея Новикова.

По словам источников в харьковской полиции, изначально конфликт начался после того, как полковник полиции Сергей Новиков попал в ДТП, выезжая из управления угрозыска на улице Пискуновской. 

"Новиков не пропустил проезжавшую машину и черканул ее. То есть он изначально нарушил ПДД. Пострадавшей машиной управляла девушка. После аварии Новиков начал "качать" - предъявляя девушке ее вину. Хотя она была не виновата в ДТП. Девушка позвонила своему молодому человеку, он подъехал с группой поддержки. А на помощь к Новикову подошел его коллега – полковник полиции, начальник управления уголовного розыска Евгений Драка. Как выяснилось вскоре, "группа поддержки" девушки водителя состояла из "бойцов" харьковской гражданской организации "Мы харьковчане". Эта организация была создана харьковским криминальным авторитетом Вадимом Казарцевым по кличке "Князь". Это сейчас модная тема – у каждого криминального авторитета есть своя гражданская организация, которая позиционирует себя как патриотическая. В организацию входит много АТО-шников. В ходе конфликта полковники Драка и Новиков сразу предъявили активистам удостоверения и пообещали, что всех закроют. Но активистам их удостоверения были до @опы, и они завалили на землю обоих розыскников, и сильно их избили. Евгению Драке сломали челюсть ударом кастета, Новикова просто повалили и побили ногами" - рассказал "Стране" источник в харьковской полиции.

 

 

Видео: 

Драка в Харькове

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