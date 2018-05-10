Столкновение пассажирского автобуса и двух иномарок в Песочине - один человек получил травмы

10 мая 2018 г. 20:46
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Сегодня около 18-00 в Песочине на автобусной остановке автобус с пассажирами столкнулся с автомобилями Chevrolet и Honda. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, травмы в результате ДТП получил 32-летний водитель Honda. Мужчина был доставлен в больницу, предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. 

23 пассажирам автобуса и водителю Chevrolet госпитализация не потребовалась.  

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются. 

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