Столкновение шести авто на спуске Жилярди: полиция устанавливает обстоятельства

Сегодня около 17:30 на улице Жилярди столкнулись шесть машин: по словам очевидцев, у автомобиля ИЖ 2717 отказали тормоза и водитель не справился с управлением на скользкой брусчатке.

Неуправляемый ИЖ повредил пять авто, двигавшихся в направлении улицы Шевченко: два внедорожника Land Rover Range Rover Sport, Chery Tiggo, Nissan Murano и Volkswagen LT.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Обстоятельства устанавливаются. На месте работают патрульные. Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.