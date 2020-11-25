Столкновение шести авто на спуске Жилярди: полиция устанавливает обстоятельства

25 ноября 2020 г. 22:24
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Сегодня около 17:30 на улице Жилярди столкнулись шесть машин: по словам очевидцев, у автомобиля ИЖ 2717 отказали тормоза и водитель не справился с управлением на скользкой брусчатке.

Неуправляемый ИЖ повредил пять авто, двигавшихся в направлении улицы Шевченко: два внедорожника Land Rover Range Rover Sport, Chery Tiggo, Nissan Murano и Volkswagen LT.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Обстоятельства устанавливаются. На месте работают патрульные. Фото последствий ДТП опубликованы в соцсетях.

 

 

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