Стрельба на Старицкого: мужчина с пулевым ранением госпитализирован

Накануне вечером в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Старицкого слышали звук, похожий на выстрел.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по словам заявительницы, около 20:25 она подъехала к подъезду дома, где у нее возник конфликт с неизвестным. В ссору вмешался ее муж, который сделал несколько выстрелов в сторону незнакомого мужчины. 42-летнего раненого доставили в больницу. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Полицейские провели осмотр места происшествия, установили участников конфликта, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе специальное средство для отстрела резиновых пуль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.