Стрельба у спортивного клуба на Салтовке: подробности

Накануне около семи часов вечера произошла стрельба. На парковке возле спортивного клуба "Авокадо" на улице Валентиновской прямо посреди улицы между мужчинами возник конфликт с использованием оружия.

В результате стрельбы пострадал 30-летний гражданин Азербайджана. Он был доставлен в больницу с ранением живота, предплечья и ноги.

По информации полиции, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Кроме этого от пуль был поврежден припаркованный "Мицубиси".

О стрельбе возле дома Светлане рассказал сын.

Светлана Павловна, местная жительница

Он слышал, он вечером пришел с работы и слышал, что где-то в кого-то кто-то стрелял. Он пришел в 6 с работы, а потом домой он ходил, по делам, и где-то пришел в 8, уже и говорил, что «здесь, по-моему, какого-то араба убили или стреляли»

На месте происшествия работали сотрудники следственного управления уголовного розыска во главе с руководством областного главка полиции, следователи и криминалисты. С места изъяли гильзы и пули - их направили на экспертное исследование.

Андрей Шарнин, зам.нач. следственного управления ГУНП в Харьковской области

Було встановлено, що бійка відбулася між двома уроженцями Республіки Азербайджан, в результаті чого один з них використав вогнепальну зброю. Наразі особу злочинця встановлено. Ним виявився 36-річний уродженець Азербайджану

Также правоохранители установили, что после совершения преступления 36-летний мужчина пересек границу Украины через пункт пропуска “Гоптовка” в Россию. На месте происшествия сегодня также работают следователи и криминалисты.

Олег Кононенко, следователь Московского ОП

Ну, ее эвакуируют. Проводятся следственные действия

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в розыск и избрании ему меры пресечения. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины.