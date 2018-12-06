Стрельба в супермаркете "Рост": есть погибший и раненый

06 декабря 2018 г. 8:48
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Инцидент произошел вчера около 21:30, 5 декабря, в супермаркете "Рост" в Киевском районе. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По информации правоохранителей, полицейский взвода охраны, находясь на службе в помещении торгового заведения, получил от представителя охраны супермаркета информацию о том, что неизвестный отказывается платить за товар.

Сотрудник полиции охраны для урегулирования ситуации подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего закона и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении мужчина вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений.

Сотрудник полиции , учитывая опасность, которая возникла для него и окружающих, в соответствии со статьей 46 Закона Украины «О Национальной полиции» использовал табельное огнестрельное оружие и ранил мужчину.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное.

Сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
 
 

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